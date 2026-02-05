Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
05 de fevereiro de 2026 às 08:28

Puppy Bowl XXII promove adoção e inclusão de cães com necessidades especiais

Puppy Bowl XXII vai apresentar um número recorde de cães séniores com necessidades especiais, todos disponíveis para adoção, numa edição que reúne 150 cães de abrigos dos EUA, Porto Rico e Ilhas Virgens.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)