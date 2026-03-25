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25 de março de 2026 às 22:52

Robô humanoide surpreende em evento com Melania Trump

Melania Trump apresentou um robô humanoide num evento dedicado à educação e tecnologia, com o objetivo de inspirar crianças para o futuro digital.

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