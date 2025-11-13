Sábado – Pense por si

13 de novembro de 2025 às 13:39

Robô humanóide cai em palco e criadores tentam esconder acidente

Aidol é o nome do robô russo antropomórfico que caiu na sua estreia, durante a apresentação em Moscovo que decorreu esta terça-feira.

