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24 de junho de 2026 às 09:14

Resgatado banhista na praia do Tamariz no Estoril

Uma operação de resgate de um homem na Praia do Tamariz, no Estoril, mobilizou várias equipas de emergência na noite desta terça-feira. O alerta foi dado pelas 20h46.

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