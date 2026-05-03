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03 de maio de 2026 às 11:04

Repórter SÁBADO: Seguradoras em falha para com as vítimas da tempestade Kristin

Três meses depois, há quem ainda nem tenha recebido a peritagem que avalia os estragos nos edifícios. As falhas nas telecomunicações no concelho de Leiria deixaram a população à mercê das operadoras, que restituem os serviços lentamente. Uma reportagem a não perder esta noite, no NOW.

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