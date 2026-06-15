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15 de junho de 2026 às 11:38

Repórter SÁBADO na íntegra: O fantasma das burlas digitais que continua a fazer vítimas

Esquema já está a ser investigado pela Polícia Judiciária.

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As burlas levadas a cabo através das plataformas digitais afetam cada vez mais pessoas. No Repórter SÁBADO deste domingo denunciámos um esquema que já está a ser investigado pela Polícia Judiciária. As vítimas descrevem um padrão semelhante ao modo de atuação do homem que, sempre escondido atrás do ecrã, começa por seduzir com falsas ofertas de emprego, vendas de automóveis e também empréstimos milionários. Depois pressiona para que as transferências bancárias se façam de forma imediata. Já com o dinheiro na mão vai adiando tudo o que prometeu com sucessivas desculpas e justificações sem que nada se concretize. O suspeito, um homem de 33 anos, continua ativo e vive como um fantasma desde que o cerco começou a apertar-se.

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