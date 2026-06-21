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21 de junho de 2026 às 08:58

Repórter SÁBADO na íntegra: Há 20 anos que agente da PSP vê parte do seu salário desaparecer todos os meses

Ana Paula a ser alvo de uma penhora por uma dívida que já foi saldada. Pagou quase 100 mil euros de uma dívida de 37 mil euros. É uma investigação da jornalista Maria Peleira Gouveia, do Repórter SÁBADO.

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