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15 de junho de 2026 às 11:31

Repórter SÁBADO na íntegra: Funcionária da Câmara da Guarda condenada por perseguição agravada

Uma investigação da jornalista Ana Leal.

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Uma funcionária da Câmara da Guarda foi condenada por crime de perseguição agravada. A vítima é outra trabalhadora da autarquia. Viveu um pesadelo durante vários anos que quase a levou ao suicídio. A sentença definitiva já tem mais dum ano, mas o presidente da autarquia nem sequer abriu um processo disciplinar. 

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