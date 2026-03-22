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22 de março de 2026 às 11:29

Repórter SÁBADO na íntegra: esquema de burla deixou centenas de famílias sem casa e sem dinheiro

José Cardoso, tem um vasto cadastro criminal, tendo já cumprido pena pelo crime de tráfico de pessoas. O Repórter SÁBADO encontrou este homem que continua a agir de forma impune, de norte a sul do país.

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