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10 de maio de 2026 às 12:03

Repórter SÁBADO na íntegra (1.ª parte): Depoimentos e áudios inéditos comprometem ex-namorada de Bruno Mascarenhas

Há clientes que acusam Mafalda Livermore de usar vítimas de violência doméstica, enquanto falsa advogada, para se envolver com um artista conhecido que preparava um concerto solidário. A ex-militante do Chega é ainda acusada de se ter infiltrado numa reunião na residência oficial do primeiro-ministro, quando os seus assessores recebiam uma vítima de violência doméstica.

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