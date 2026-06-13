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13 de junho de 2026 às 12:40

Repórter SÁBADO: Funcionária da Câmara da Guarda condenada por perseguição agravada

Uma funcionária da Câmara da Guarda foi condenada por crime de perseguição agravada. A vítima é outra trabalhadora da autarquia. Viveu um pesadelo durante vários anos que quase a levou ao suicídio. A sentença definitiva já tem mais dum ano, mas o presidente da autarquia nem sequer abriu um processo disciplinar. É uma investigação do Repórter SÁBADO desta noite, da jornalista Ana Leal, para ver às 21h40, no canal NOW.

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