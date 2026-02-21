Sábado – Pense por si

21 de fevereiro de 2026 às 11:46

Repórter Sábado: Descargas descontroladas de água potencialmente contaminada do ecoparque de Palmela destroem vida a centenas de famílias

Revoltada, a população aponta o dedo à Amarsul, a empresa responsável pela gestão e tratamento de resíduos urbanos na península de Setúbal, e acusa-a de não controlar o líquido poluente que já chegou a casas e a terrenos agrícolas e já levou a milhares de euros de prejuízos e um sério risco para a saúde pública.

