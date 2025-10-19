Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
19 de outubro de 2025 às 14:39

Pelo menos 17 mortos em acidente de autocarro no Brasil

Um autocarro de passageiros capotou e causou a morte de pelo menos 17 pessoas, no estado brasileiro de Pernambuco este sábado.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)