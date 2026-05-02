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02 de maio de 2026 às 14:25

Rei Carlos III visita Bermudas após visita de Estado aos EUA

Nesta sexta-feira, o rei Carlos III foi recebido com uma cerimónia de boas-vindas pelo Regimento Real das Bermudas. Esta viagem surge na sequência de uma visita aos EUA.

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