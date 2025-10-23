Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
23 de outubro de 2025 às 14:59

Rei Carlos III e rainha Camila rezam com o Papa Leão XIV no Vaticano em momento histórico

Os reis britânicos participaram numa oração conjunta com o Papa, esta quinta-feira, na Capela Sistina, no Vaticano. A visita marca um passo simbólico na aproximação entre a Igreja Anglicana e a Igreja Católica, um acontecimento sem precedentes desde a Reforma.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente