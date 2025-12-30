Sábado – Pense por si

30 de dezembro de 2025 às 18:26

Reclusos juntam-se em oração numa prisão dos EUA na véspera de Natal

Imagens de videovigilância mostram o momento em que vários reclusos se juntaram espontaneamente, na véspera de Natal, para rezar numa prisão do estado norte-americano do Michigan. O momento, captado sem intervenção dos guardas, foi destacado pelas autoridades como um sinal de união entre os detidos.

