Sábado – Pense por si

Vídeos
24 de fevereiro de 2026 às 10:58

“Putin não quebrou os ucranianos”: Zelensky assinala os quatro anos de guerra e elogia resistência da Ucrânia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, deixou uma mensagem ao país, esta terça-feira, dia em que se assinalam os quatro anos da invasão russa e elogiou a resistência do povo ucraniano e o desejo de que a paz seja alcançada em breve.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h