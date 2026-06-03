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03 de junho de 2026 às 19:53

Rebentados petardos durante confrontos entre PSP e manifestantes junto à Assembleia da República

A PSP confirmou o rebentamento de petardos, no decorrer dos confrontos durante as manifestações em dia de greve geral, onde um polícia ficou ferido. Os Sapadores Bombeiros de Lisboa tiveram de ser acionados para combater focos de fogo em caixotes do lixo.

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