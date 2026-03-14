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14 de março de 2026 às 12:37

"Queria apelar à Democracia": Bruno Sorreluz já está no Pavilhão João Rocha para exercer o direito ao voto

Candidato garantiu que pretende "devolver o clube aos sócios" e que vai desfrutar do dia junto dos familiares.

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