Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
12 de fevereiro de 2026 às 15:39

"Queremos garantias de segurança fortes" para a Ucrânia, garante Mark Rutte

O secretário-geral da NATO diz que espera um cessar-fogo "em breve".

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana