12 de fevereiro de 2026 às 16:26

Rússia espera nova ronda de negociações com Kiev "em breve"

O porta-voz do Kremlin afirmou que espera que a segunda ronda de negociações de paz com a Ucrânia aconteça em breve. Dmitry Peskov diz mesmo que foi Moscovo que levou Kiev a procurar uma solução diplomática, afirmação desmentida por Zelensky.

