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08 de maio de 2026 às 13:00

"Querem assiná-lo muito mais do que eu”: Trump diz que Irão quer acordo de paz para pôr fim à guerra no Médio Oriente

O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou, esta quinta-feira, que o Irão quer chegar a um acordo de paz para travar o conflito no Médio Oriente, garantindo que o cessar-fogo continua em vigor.

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