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17 de junho de 2026 às 13:23

“Quem manda sou eu”: Trump arranca gargalhadas ao chegar a reunião do G7

O presidente dos EUA, Donald Trump, arrancou gargalhadas aos presentes na primeira reunião do último dia da cimeira do G7, que decorre em França, ao entrar na sala e dizer “I’m the boss”.

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