05 de novembro de 2025 às 11:58

Queda de árvore danifica carros no Saldanha

Funcionários da Câmara Municipal de Lisboa foram acionados para o local. Chuva e vento forte marcaram a madrugada desta quarta-feira em todo o País.

