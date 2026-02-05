Sábado – Pense por si

05 de fevereiro de 2026 às 09:31

Lar da Misericórdia de Mértola com 72 utentes vai ser evacuado

Presidente da câmara tinha admitido esta quarta-feira a possibilidade de serem retiradas pessoas e bens de zonas ribeirinhas no concelho.

