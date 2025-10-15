Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
15 de outubro de 2025 às 18:00

PS formaliza abstenção no Orçamento do Estado para 2026

O objetivo de José Luís Carneiro é que o partido que lidera não se torne um fator de instabilidade política.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana