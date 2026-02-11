Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
11 de fevereiro de 2026 às 15:46

Proteção Civil alerta para “potencial grande de inundações” perto do rio Mondego

O comandante nacional da Proteção Civil reforçou “a necessidade, sobretudo relativamente aos movimentos de massa, do cuidado e da análise que todos temos de fazer no nosso dia-a-dia, nos sítios que estão mais sujeitos à forte precipitação que se tem vindo a sentir”.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h