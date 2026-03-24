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24 de março de 2026 às 22:21

PS defende que há uma "excessiva partidarização" que coloca em causa "independência" do Tribunal Constitucional

Em entrevista ao NOW, o líder parlamentar do Partido Socialista, Eurico Brilhante Dias, defendeu que condições para nomeação dos juízes do TC apresentam uma "aproximação de desequilíbrio", sustentando que aquilo que é pedido ao PS "é que aceite um acordo" que exclui os socialistas da nomeação de juízes para o TC.

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