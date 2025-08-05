Sábado – Pense por si

Vídeos
05 de agosto de 2025 às 15:43

Protestos contra prisão domiciliária decretada a Bolsonaro continuam no Brasil

Várias pessoas reuniram-se para apoiar o ex-presidente brasileiro que conheceu, esta segunda-feira, a medida decretada pelo juiz Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)