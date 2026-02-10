Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
10 de fevereiro de 2026 às 14:00

Avioneta colide com carros ao aterrar de emergência em estrada nos EUA

Uma aeronave aterrou de emergência numa estrada em Gainesville, no estado norte-americano da Geórgia, esta segunda-feira, colidindo com vários veículos. Segundo as autoridades, há registo de feridos ligeiros.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)