Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
10 de fevereiro de 2026 às 15:00

Habitação devoluta desaba devido ao mau tempo em Gaia

Operacionais estão no local a avaliar os estragos.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)