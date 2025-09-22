Sábado – Pense por si

22 de setembro de 2025 às 15:37

Projeção na Torre Eiffel mostra pomba a separar bandeiras de Israel e da Palestina

As bandeiras foram exibidas este sábado antes da França reconhecer formalmente o Estado da Palestina.

