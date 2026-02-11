Sábado – Pense por si

11 de fevereiro de 2026 às 12:00

Ataque russo em Kharkiv mata três crianças

Um ataque aéreo russo contra a cidade ucraniana de Kharkiv, esta quarta-feira, matou quatro pessoas, incluindo três crianças. Segundo os Serviços Estatais de Emergência do país, as vítimas são um homem de 34 anos, dois meninos de um ano e uma menina de dois.

