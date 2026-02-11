Sábado – Pense por si

11 de fevereiro de 2026 às 12:40

"É a prova de que o Governo falhou”: A reação de José Luís Carneiro à demissão da ministra da Administração Interna

Líder do PS foi o primeiro líder a pronunciar-se, minutos depois do anúncio da demissão de Maria Lúcia Amaral. O secretário-geral do PS defendeu que a saída da MAI "é a prova de que o Governo falhou na resposta" à tempestade e lembrou que "o mais importante responsável da Proteção Civil" é o primeiro-ministro.

