03 de janeiro de 2026 às 15:12

Primeiro-ministro do Reino Unido quer “estabelecer factos” após ataque dos EUA e captura de Maduro

O primeiro-ministro britânico Keir Starmer disse que quer “estabelecer os factos” depois de os EUA terem lançado um ataque em grande escala contra a Venezuela e capturado o presidente Nicolás Maduro e a sua esposa.

