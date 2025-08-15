Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
15 de agosto de 2025 às 15:19

Primeira moeda official celebra 75.º aniversário da Princesa Ana

A Casa da Moeda Real do Reino Unido lançou uma moeda comemorativa de cinco libras em homenagem à Princesa Ana, reconhecendo décadas de serviço como um dos membros mais trabalhadores da família real britânica.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)