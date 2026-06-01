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01 de junho de 2026 às 13:20

Prepare as pipocas! 10 filmes para ver com os miúdos no Dia da Criança

Deixamos-lhe dez sugestões de filmes para entreter os mais novos e, também, os adultos que não vão conseguir sair do sofá.

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