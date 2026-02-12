Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
12 de fevereiro de 2026 às 22:04

Montenegro pede a companhias de seguros para assumirem responsabilidade dos prejuízos causados pelo mau tempo

Segundo o chefe do Governo, o Estado tem tido desde o início “um diálogo direto, quer com a autoridade de regulação, quer com as próprias companhia de seguro” para que possam ajudar o país rapidamente.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)