Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
12 de fevereiro de 2026 às 20:04

“Municípios não têm dinheiro para enfrentar consequências” do mau tempo, diz Marcelo Rebelo de Sousa

O Presidente da República explicou que o Plano de Recuperação e Resiliência português pode cobrir todos os setores.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30