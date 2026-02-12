Sábado – Pense por si

12 de fevereiro de 2026 às 19:10

Diques do Mondego não resistiram à força da água e cederam, mas o problema é antigo. O que aconteceu no passado?

Editor da secção Portugal do Correio da Manhã, Sérgio Vitorino, relembra rebentamentos de 2001, que deixaram os campos agrícolas inundados e mais de 400 famílias desalojadas.

