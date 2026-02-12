Sábado – Pense por si

12 de fevereiro de 2026 às 21:33

"É como um sonho": Rodrigo, o menino de 9 anos que salvou a mãe, visitou o Estádio da Luz

Rodrigo, um menino de 9 anos, foi notícia nos últimos dias depois de ter ajudado a salvar a sua mãe ao ligar para o INEM, quando esta sofria de problemas cardíacos. Agora, depois de se tornar no verdadeiro herói do momento, teve a oportunidade de visitar o Estádio da Luz, onde joga o Benfica, o seu clube favorito.

