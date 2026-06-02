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02 de junho de 2026 às 21:30

Ponte mais alta do mundo impulsiona turismo e economia em região montanhosa da China

Suspensa a 625 metros acima de um desfiladeiro na província chinesa de Guizhou, a Ponte do Grande Canhão de Huajiang reduziu uma viagem de duas horas a apenas dois minutos. Além de facilitar o acesso a emprego, escolas e hospitais, a infraestrutura está a impulsionar o turismo e a economia de aldeias remotas da região.

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