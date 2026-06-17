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17 de junho de 2026 às 11:10

Polícia vietnamita desmantela rede que traficava carne de gato e resgata mais de 400 animais

A polícia do Vietname desmantelou, esta segunda-feira, uma rede que se dedicava ao tráfico de carne de gato e resgatou mais de 400 animais. Segundo grupos de proteção animal, mais de 40 gatos foram devolvidos aos respetivos donos. Foram detidas nove pessoas.

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