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01 de maio de 2026 às 13:45

Polícia turca detém manifestantes no Dia do Trabalhador

Uma dezena e meia de manifestantes foram detidos em Istambul, na Turquia, após tentarem chegar à Praça Taksim no centro da cidade, zona proíbida a comícios e manifestações.

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