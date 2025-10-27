Sábado – Pense por si

27 de outubro de 2025 às 19:22

Polícia resgata gato bebé preso em separador de autoestrada nos EUA

Dois agentes da patrulha rodoviária do estado norte-americano de Washington salvaram um gato que se abrigava debaixo de um separador central de uma autoestrada. O animal foi, mais tarde, adotado por um dos polícias que o salvou.

