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03 de junho de 2026 às 15:39

Polícia de Nova Iorque resgata patos bebés presos num esgoto e reúne-os com a mãe

A polícia de Nova Iorque resgatou 11 patinhos que ficaram presos num sistema de drenagem na Academia de Polícia, este sábado. Os animais foram retirados em segurança pelos agentes e posteriormente reunidos com a mãe.

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