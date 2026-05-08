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08 de maio de 2026 às 13:12

Polícia alemã cerca banco na Alemanha alvo de assalto. Há vários reféns

Várias pessoas, incluindo um motorista de uma carrinha de transporte de valores, foram feitas reféns, na manhã desta sexta-feira, durante um assalto a um banco na cidade de Sinzig, no oeste da Alemanha.

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