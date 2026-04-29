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29 de abril de 2026 às 13:45

“Podem fazer planos para este verão”: UE apela a que não se cancelem viagens devido à crise dos combustíveis

O comissário europeu para os Transportes Sustentáveis e Turismo, Apostolos Tzitzikostas, apelou, esta quarta-feira, aos turistas e viajantes para que mantenham os seus planos de férias, garantindo proteção em caso de perturbações. Este aviso surge num contexto de receios sobre o impacto da crise energética no setor das viagens.

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