A carregar o vídeo ...

O defesa-central do Barcelona foi convidado do programa de televisão La Resistencia e aproveitou para deixar uma farpa ao rival Real Madrid. Questionado sobre o número de vezes que teve sexo no último mês, Piqué respondeu assim: "As idas ao Bernabéu contam?". Recorde-se que o Barcelona venceu duas vezes em casa do Real Madrid num curto espaço de tempo, para a Taça do Rei e para a Liga.

29.03.2019 11:15

Piqué: "Quantas vezes tive sexo este mês? As idas ao Bernabéu contam?" Partilhar











Para poder adicionar esta notícia deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site da SÁBADO, efectue o seu registo gratuito.