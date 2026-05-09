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09 de maio de 2026 às 12:10

Péter Magyar sai de casa para tomar posse como novo primeiro-ministro da Hungria

O líder da oposição húngara foi filmado a deixar a residência antes da cerimónia de tomada de posse, após a vitória nas eleições que colocaram fim aos 16 anos de governo de Viktor Orbán.

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